السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يطالب برد حق المجتمع فى واقعة ضرب «عروس الإسماعيلية»

جريدة الدستور

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام المصري برد حق المجتمع ورفع الأذى البصري والنفسي الذي لحق بالمجتمع جراء مشاهدة واقعة اعتداء عريس بالإسماعيلية على عروسه في الشارع، حفاظًا على السلم الاجتماعي ورفضًا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات بمصر.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، طالب، في بيان أصدره اليوم، النائب العام برد حق المجتمع ورفع الأذى البصري والنفسي مما لحق بمشاهدي الواقعة.

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

«مشروع القرن».. مستفيدون من «حياة كريمة»: غيّرت الصعيد والريف إلى الأفضل

«قتل مريض سكر».. تفاصيل القبض على أحمد أبوالنصر

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟