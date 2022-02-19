محمد الباز يطالب برد حق المجتمع فى واقعة ضرب «عروس الإسماعيلية»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام المصري برد حق المجتمع ورفع الأذى البصري والنفسي الذي لحق بالمجتمع جراء مشاهدة واقعة اعتداء عريس بالإسماعيلية على عروسه في الشارع، حفاظًا على السلم الاجتماعي ورفضًا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات بمصر.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، طالب، في بيان أصدره اليوم، النائب العام برد حق المجتمع ورفع الأذى البصري والنفسي مما لحق بمشاهدي الواقعة.