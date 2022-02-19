الباز عن حق «الكد والسعاية»: شيخ الأزهر ينحاز للحق والعدالة وليس للمرأة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ببيان الأزهر، لتوضيح المغالطات التي يتم تداولها عن حق الكد والسعاية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن حديث شيخ الأزهر عن حق الكد والسعاية، بداية لمخاطبة عموم المواطنين عن حياة أكثر عدالة وإنصاف، وأن شيخ الأزهر لا ينحاز للمرأة، وإنما ينحاز للحق.

ولفت الباز، إلى أنه لسنوات طويلة كانت هناك حرب فارغة، بين مؤيدي التراث ومعارضيه، دون ذكر محاسن التراث، والآن ظهر من التراث حق الكد والسعاية.