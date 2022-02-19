السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة و426 شاحنة و 75 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 854 طن بضائع عامة ومتنوعة 42 شاحنة و 2 ملاكي وتصدير 33400 طن فوسفات.
 

كما شملت حركة الواردات تداول 786 طن بضائع عامة ومتنوعة  384 شاحنة و 73 ملاكي ومتواجد 12  سفن على أرصفة الموانئ .
 

ووفقا لما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 69 شاحنة و 15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة و 35 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 106 شاحنة و 13 ملاكي و السفينة امل بحمولة 96 شاحنة و 9 ملاكي  ومغادرة السفينة SIBAL بحمولة 33400 طن فوسفات تصدير إلى الهند .
 

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 52 شاحنة بحمولة 786 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة و 2 ملاكي .

 

وكانت قد شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و438 شاحنة و361 سيارة ملاكي.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 903 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 218 شاحنة و5 ملاكي.

حيث شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة 220 شاحنة و356 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 64 شاحنة و6 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 77 شاحنة و14 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و 3 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 70 شاحنة و1 ملاكي.

ووفقا لما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال  55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة و116 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا. وتصدير 40 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائع عامة و1 ملاكي.

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى استقبال ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 336 سيارة ملاكي و 24 شاحنة بإجمالي وزن 1016 طنا.

تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة و 426 شاحنة 75 سيارة للمواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الاحمر للهيئة العامة لمواني البحر الاحمر لمواني البحر الاحمر للمواني التابعة للهيئة بضائع عامة ومتنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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