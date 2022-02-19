الباز يكشف حقيقة طلب "عريس الإسماعيلية" 100 ألف جنيه للظهور فى الإعلام

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حقيقة طلب عريس الإسماعيلية 100 ألف جنيه للظهور في الإعلام.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن عريس الإسماعيلية نفى، لـ"آخر النهار"، طلب أي أموال للظهور في الإعلام.

وأردف الباز: "عريس الإسماعيلية قال مش عايز أتكلم، وقال لم أطلب أي أموال للظهور في الإعلام، البعض قال إنه طلب 100 ألف جنيه، لكنه نفى ذلك، وقال إن الواقعة استوعبناها في العائلة وسيبونا نعيش حياتنا وادعوا لنا".