رسالة برائحة الفلّ

استيقظت اليوم بعد نوم عميق لم أعتده منذ زمن، النهار شديد البياض والحيادية، التفت برأسى نحوك لأجد مكانك خاليًا إلا من أثر الفلّ الذى تركته وراءك: «هل ذلك العبق هو ما تبقّى من الحكاية، أم رائحة جسدى التى فاحت بعد لقائنا ليلة البارحة؟». نهضت متثاقلة أنفض عن ذاكرتى حديثنا الأخير، ترنّحت فى الممر الطويل الذى يصل غرفتى بالمطبخ، وشرعت فى تحضير قهوة الصباح التى اعتدنا احتساءها معًا، بنصف انتباه، ونصف رغبة. حملت صينية القهوة وفوقها فنجانان، جلست على المقعد المواجه للنافذة التى تطلّ على شجرة الياسمين الهندى، خُيّل إلىّ أن أغصانها ثقلت من الحكايات التى علّقها العابرون عليها. أدرت موسيقى الجاز التى افتتح بها اليوم، أشعلت سيجارة التبغ الملفوفة بتأنِّ، ومع رشفة البن الأولى، أدركت أنك لم تعد هنا.

لا أتذكر آخر رسالة حُب كتبتها، إنما من المؤكد أن هذه هى أول رسالة حُب برائحة الفل. لا أدرى إذا كنت سوف أرسلها لك، أم أننى سوف أحفظها وسط أكوام الرسائل التى لم تُرسل لأصحابها قَطّ. رسالة برائحة الفُلّ تحتاج إلى أن تُعتّق جيدًا حتى تليق بك، فأكثر ما يُفسدها العجلة فى قطفها، وخط النهايات؛ ولذلك، لن أستطع أن أرسل رسالتى، وفكرتى، فى اختصار.

أكتب إليك كى أستحضرك بإرادتى، ألضمك حروفًا متشابكة بالبنط الذى أستسيغه حينها، وأهدهد الكلمات حينًا، أو أقذفها دون إحكام على بياض يستفز الاحتمالات. أكتب إليك لأنّنى لا أجيد الإبلاغ فى بعض الأحيان، وأستحى من الحق فيك. أكتب لفض ذلك الشوق اللعين الذى يرقق قلبى فى كل مرّة أسمع فيها صوتك؛ فأخرس كل الأصوات إلا من ذلك الرجاء الذى ينجرف فى حلقات مفرغة من الانتظار. أكتب إليك لأنك تستأهل مساحة متفردة وسط تفاصيلى العابرة، وأنت لست بعابر؛ ليس لأنك أكثر من أحببت- فأنا لا أؤمن بحب أختبر به قدرتى على الاستغناء، أو أُسجن فيه بوهم النجاة من الوحدة- بل لأنك أول من كشف عن علاقتى بـ«الفُل».

كانت أمّى، ومن قبلها جدّتى، تبدآن فى قطف أزهار الفلّ مع بشائر الربيع. تضعانها فى كئوس ماء صغيرة عندما تكتمل نضارتها، ويفوح عطرها فى الساعات المتأخرة من اليوم، ليبقى نسيمها يتطاير فى أرجاء غرف النوم لأيام. أتذكّر أيضًا جلسات لضم براعمها؛ حيث نلضم السيقان واحدًا تلو الآخر ونتركها حتّى تتفتّح، ثم نزيّن بها صدورنا ليمتزج عطرها بأنفاسنا. ألفت رائحته، وانطبع فى الذاكرة برائحة أمّى وجدّتى وبيت العائلة القديم. عندما أهدتنى أمّى أولى زجاجات العطر عند أعتاب الأنوثة، كانت برائحة الفلّ؛ ولا تزال أيقونة العطور وسط كومة الزجاجات الفاخرة. لم أكتف بالفلّ زهرًا ورائحة، بل عتّقت خلاصته بحب جم فى أوانٍ زجاجية صغيرة؛ كى أمسّد به بشرتى عند اللقاء.

هل تتذكّر يوم دشّنتَ لقاءنا بعقد فلّ وأغنية؟ عرفت يومها أنك استحوذت على قلبى هكذا ببساطة، وبكل تلك الخفّة؛ لأنك أصبت روحى، وذاكرتى، وتفاصيلى التى لا يدركها من يستهين بأمور تبدو صغيرة. نعم، هى التفاصيل، تحيينا وتميتنا، وهى تلك اللحظات الرائعة التى تزيدنا تعلقًا ووجعًا.

كيف لى أن أصف لك فى بضعة أسطر مشاعرى وأضدادها؟!

كيف لى أن أرى الوجهين وما بينهما كى أدرك- من ألعاب لغوية تبدو بسيطة وساذجة- زيف المجازات عندما تعجز عن وصف الوخز؟!

كيف لى أن أتوقّف؟! أن أصل إلى النهاية؟! أن أدرك أنّه فى بعض الأحيان لا تحتاج سوى لطاولة وحيدة، حادة الزوايا، خشنة الملمس، تهاون صانعها فى إتقان برورها، بعيدة بقدر الإمكان عن المركز، وسقوط الضوء المباشر عليها. توحى تعريجاتها غير المقصودة ببكارتها وحُسن ضيافتها؛ فتختار ما يحلو لك من المقاعد الشاغرة، وتلقى على الباقين حقيبتك وشالًا ورديًا، ثم تعلّق على حافة الأخير المعطف المخملى الذى اشتريته قبل يومين، لكى توحى بأنك لا تنتظر أحدًا. تدخن التبغ دفعة واحدة، وتلتهم طبق سجق ساخن يكفى لشخصين. نعم، تحتاج فى بعض الأحيان أن تكتفى بطاولة صغيرة قائمة الزوايا، تتمعن فى أبعادها جيدًا كى تدرك بنصف عين مغمضة، وبكامل صحوك، أنك ساكنها وحدك.