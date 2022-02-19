الحكومة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة، غدًا الأحد، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ ببعض المدارس، على أن يتم استكمال بدء الدراسة غدًا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على مسئولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقًا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.