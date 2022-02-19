السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

مدبولي
مدبولي

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة، غدًا الأحد، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ ببعض المدارس، على أن يتم استكمال بدء الدراسة غدًا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على مسئولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقًا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا لسوء الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟