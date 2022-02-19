وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات: القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة .

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور تامر حمدى أحمد - في بيان اليوم - أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأربعة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية حتى يوم الجمعة القادم.