بغداد وبرلين تبحثان المستجدات على الساحة العراقية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نائب وزير الخارجية الألماني توبياس لندنر، السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، آخر المستجدات على الساحة العراقية وأبرزها جهود تشكيل الحكومة.

وأشاد حسين، بحسب وكالة الأنباء العراقية"واع"، بمواقف ألمانيا الداعمة للعراق في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري، مُؤكدًا حاجة العراق لدعم ألمانيا وخصوصًا في المجال الاقتصادي.

أضاف أن "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وهو يحتاج لدعم الدول الشقيقة وفي مقدمتها ألمانيا التي تحتل مكانة مميزة عند العراقيين".

من جهته، أثنى نائب وزير الخارجية الألماني بجهود العراق في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى دعم ألمانيا المستمر لبغداد على الصعد كافة وخصوصًا للعملية السياسية الديمقراطية.

كما ثمن دور العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، شاكرًا الحكومة العراقية على الخطوات التي اتخذتها لحل مشكلة اللاجئين.