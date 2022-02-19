بالشراكة مع ألمانيا.. الأردن يستضيف القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن الأمير مرعد بن رعد بن زيد، استضافة بلاده بالشراكة مع ألمانيا القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة 2025 في برلين.

وجاء إعلان الأمير مرعد خلال كلمة ألقاها في ختام فعاليات القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقنية الاتصال المرئي والتي حضرها عدد من قادة الدول والحكومات ومسؤوليها وممثلي منظمات أممية ومنظمات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

أكد الأمير مرعد "استعداد الأردن لبذل الجهود كافة لإنجاح القمة القادمة بالتنسيق مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة"، مثنيا على حجم الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات الممثلة لهم في مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أن "المملكة لن تتوان عن بذل جميع الجهود المطلوبة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحماية حقوقهم".

وتهدف القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عقدت هذا العام بنسختها الثانية بالشراكة بين حكومتي النرويج وغانا والتحالف الدولي للإعاقة، إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، خاصة ضمن إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.