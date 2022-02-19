المفوضية الأوروبية تُسلم مساعدات طارئة إلى أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، السبت، أنه بناءً على طلب من الحكومة الأوكرانية للحصول على مساعدة طارئة بسبب التهديد بمزيد من التصعيد بالقرب من حدودها، تقوم المفوضية بتنسيق تسليم الإمدادات الأساسية لدعم السكان المدنيين عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم جهود التأهب الأوكرانية لجميع السيناريوهات الممكنة.

وقال مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الأوكراني، ويظهر عن ذلك دوما بدعمه الملموس. وبمجرد أن طلبت أوكرانيا مساعدتنا، عملنا على مدار الساعة لتحقيق طلبها، كما قدمت سلوفينيا ورومانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا العروض الأولى بالفعل لتقديم المساعدات وأتوقع المزيد منها في الأيام المقبلة من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

وتشمل المساعدة الأولية المقدمة من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي ما يلي: من سلوفينيا: حوالي مليون قناع غير طبي يمكن التخلص منه و125 ألف زوج من قفازات اللاتكس و200 زوج من الأحذية المطاطية و10 مولدات طاقة تعمل بالديزل، ومن رومانيا: حوالي 5 ألاف عبوة من المسكنات ومثلها من مضادات الالتهاب ومثلها من المضادات الحيوية وعدداً آخر من الأدوية والمعدات الطبية، ومن فرنسا: 15 خيمة و300 خيمة عائلية و1500 ملاءة أرضية و 2100 بطانية و 500 مجموعة نظافة و 3000 قفازات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومركز طبي متطور ومتنقل قادر على معالجة 500 جريح، ومن أيرلندا: 10 ألاف بدلة واقية و50000 قناع جراحي، 2.583 لترًا من معقم اليدين وغيرها من المساعدات الآخرى من النمسا. بحسب البيان.