السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكويتي: مرحلة جديدة لبلادنا تدفعنا للعمل لتحقيق الأهداف التنموية

صباح خالد الحمد الصباح
صباح خالد الحمد الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن احتفالات الكويت بالذكرى السنوية ال 61 للاستقلال والذكرى ال 31 للتحرير تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق الأهداف التنموية واستكمال المسيرة الرائدة والعطاء والبناء.

وقال رئيس مجلس الوزراء - خلال العرض الأول للفنون التراثية الكويتية، مساء اليوم السبت، بمناسبة انطلاق فعاليات احتفال الكويت بعيدها الوطني والموافق 25 فبراير من كل عام - إن الحفل الوطني يعكس صورة الكويت المميزة حضاريا وثقافيا، مشيرا الى حرص مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الكويتية لإخراج فعاليات الاعياد الوطنية بصورة تليق بمكانة الكويت الثقافية والفنية.

من جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين إن الاحتفالات الوطنية هذا العام تأتي بطابع خاص يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة للعمل على خلق أجواء من البهجة والفرح والترفيه في الكويت للموطنين والمقيمين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى انطلاق احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني عبر إشراك العديد من الفرق الشعبية بمختلف أنواعها في الاحتفالات الوطنية لرسم صورة كبيرة عن التراث الكويتي في مشهد يعد الأول في تاريخ الكويت حيث اجتمعت تلك الفرق مساء اليوم في ساحة مركز (الشيخ جابر الأحمد) الثقافي لأول مرة في تشكيل يعيد إلى الأذهان احتفالات الكويت في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح وقدمت عرضا تراثيا لفن العرضة حمل عنوان (دار الجمايل).

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