باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد، الذي يزور بلجيكا حاليًا، مع وزيرة دفاع بلجيكا، لوديفين ديدوندر، دعم العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الإنتاج الدفاعي والتدريب ومكافحة الإرهاب والاستخبارات.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية ونشره راديو باكستان اليوم، إن اللقاء ناقش أيضًا الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي العام، بما في ذلك الوضع الحالي في أفغانستان، حيث أكد قائد الجيش الباكستاني حرص بلاده على دعم علاقاتها الثنائية مع بلجيكا في جميع المجالات.

من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع البلجيكية بجهود إسلام آباد من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، خاصة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالجهود المتعلقة بالوضع الأمني في أفغانستان.

ويقوم قائد الجيش الباكستاني حاليًا بزيارة رسمية لبلجيكا، حيث التقى، في وقت سابق، مع كل من الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو، ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جرازيانو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي.