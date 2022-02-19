ساجرادا يخطف نقطة غالية من الزمالك.. ويصعب مهمته بدورى أبطال إفريقيا

فرط فريق الزمالك في الفوز على ساجرادا الأنجولي وتعادل معه سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حصد النقطة الثانية ليحتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في حين حصل ساجرادا على أول نقطة في المركز الأخير.

انتهى الشوط الأول من مباراة ساجرادا الأنجولي والزمالك في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

في الدقيقة 7 رزاق سيسيه سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

