الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهرى لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، إنه فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر. شفاعته تكون معنا.

وقال الموقع الرسمي لكنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، إن الملاك ميخائيل هو الأول فى رؤساء الملائكة السبعة: “ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال وصداقيال وسراتيال وأنانيال”.

ومعنى إسمه ميخائيل (من مثل اللـه) وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان الذى تكبر على العلى وقال فى قلبه “أصعد إلى السموات أرفع كرسى فوق كواكب اللـه وأجلس على جبل الإجتماع فى أقاصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلى”.

بينما قال كتاب الملائكة، لمشاهير الآباء القديسين الصادر عن كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور، إنه يعتبر ميخائيل رئيس الملائكة وهو الأول أيضًا في رؤساء الملائكة السبعة السابق ذكرهم، ففي دانيال يلقب بأنه "واحد من الرؤساء الأولين" وفي سفر يشوع يقول عن نفسه بأنه "رئيس جند الرب" وفي سفر دانيال يدعى بأنه "الرئيس العظيم" ولقبه يهوذا الرسول بأنه "رئيس الملائكة".

وتعتبره الكنيسة، رئيس الملائكة الأولين الواقف أمام الرب على الدوام، يشفع فينا أمام الرب، ويدافع عن الكنيسة من أعدائها الشياطين، لذلك تكرمه وتبجله في مناسبات كثيرة، لأن شجاعته فاقت الوصف، ومحبته لله عظيمة جدا، وغيرته على مجد الله لا تحد تحد