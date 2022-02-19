السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقابة مهندسين القاهرة تنظم معرض للسلع المعمرة بنادي القاهرة الجديدة

نقابة القاهرة
نقابة القاهرة

أقامت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، معرضا  للسلع المعمرة بمقر نادي المهندسين بالتجمع الثالث ضمن فاعليات افتتاح النادي.

حيث تم افتتاح تجريبي لنادي القاهرة الجديدة بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر.

وصرح المهندس أحمد على، رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة، أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 24 فبراير الجاري، حيث يعد المعرض إحدي الانشطة الاجتماعية لرعاية المهندسين وأسرهم والتى تنظمها نقابة مهندسين القاهرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة راية بخصومات تصل إلى 15%، بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وأنظمة تقسيط 6 شهور بدون فوائد وأخري حتى 36 شهرًا مع شركة راية بخصم خاص جدا على سعر الفائدة المتعارف عليه بموافقة فورية فى المعرض بدون ضامن، بدون إجراءات بنكية، بدون مفردات مرتب، بدون استعلام فقط بمجرد إظهار كارنيه نقابة المهندسين تيسيرا على المهندسين.

تم الافتتاح بحضور كلا من: «المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، وإيناس صلاح مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، وتامر عبد النبي مدير إدارة المعارض بشركة راية».

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد علي رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة وأمين صندوق نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة إلى أن النقابة حرصت علي تكريم المتفوقين من المهندسين وأبنائهم في مجالات عدة، منها متفوقين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومجال الابتكارات العلمية ومجالات العلوم والرياضيات والمتفوقين في رياضات السباحة والدفاع عن النفس والشطرنج والباليه. 

كما كرمت النقابة بعض المهندسين الحاصلين على جوائز في مجالات الهندسة المختلفة. 

وأضاف أحمد علي أن نقابة مهندسي القاهرة حرصت كل الحرص علي تكريم المهندسين خريجي عام 2020، والذي تأخر تكريمهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما شمل التكريم خريجي 2021، وحملة الماجستير والدكتوراه لعامي 2020 و2021.

العلاقات العامة القاهرة الجديدة الانتاج الحربى نقابة المهندسين وزارة الانتاج الحربي هاني ضاحي

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