عمرو سعد يصل للعالمية بفيلم «همس الصحراء» مع ميرا سورفينو

وقع الاختيار على النجم عمرو سعد على المشاركة في بطولة الفيلم العالمي "همس الصحراء" مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو، الحائزة على جائزة الاوسكار مرتين، بالإضافة إلى نيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام.

وفي ذات السياق، انتهى «سعد» من تصوير مشاهده بمنطقة صحراء سيوة في مصر.

ويعد الفيلم المشاركة الأولى للنجم عمرو سعد في فيلم عالمى الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني، ويقدمه بشكل جديد ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثلية، ويحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحه.

ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر، والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية، حيث يأتى عمرو من لبنان من أجل تكريمه والعودة مباشرة لتصوير مسلسل "توبة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، ويشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان قد أعلن تفاصيل دورته الجديدة فى مؤتمر صحفى بحضور الممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم حسين فهمى أحد مكرمى الدورة الـ11 التى يكرم فيها أيضا النجم المصرى عمرو سعد والمخرج التونسى فريد بوغدير والمخرجة أبولين تراورى والفنانة الجزائرية بيونه.

والدورة الجديدة مهداة لروح هدى سلطان ومحمود مرسى والمغربى محمد إسماعيل وتحمل اسم المخرج الراحل جبريل مامبيتى، ويتنافس فيها 45 فيلما فى أربع مسابقات من 35 دولة، وتضم لجان التحكيم صناع السينما من مختلف التخصصات والبلدان ومنهم النجم جيمي جان لوي والمخرج رشيد مشهراوي والمنتجة درة بوشوشة والفنانة غالية بن علي والمخرج موسي توريه والفنان أحمد مجدى وآخرين فى كل المسابقات.