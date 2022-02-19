وزير الخارجية السعودي: التحالف العربي يستخدم معايير الناتو نفسها في حماية المدنيين

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة العربية السعودية لديها آلية للتحقيق في الحوادث في اليمن وهم ملتزمون بحماية المدنيين.

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أن وقف إطلاق النار هو الأساس لحماية المدنيين في اليمن، مشيرًا إلى أن التحالف العربي بصنعاء يستخدم معايير الناتو نفسها في حماية المدنيين.

ولفت إلى أن ضربات التحالف الجوية تضمن حماية المدنيين، مؤكدا أن بلاده تأمل في أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تسعى لإيجاد حل للنزاع في اليمن، مضيفًا: "مستمرون في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها".

ونوه بأنه “نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري”، مضيفًا: "نعمل مع الشركاء في أوبك لإبقاء السوق في استقرار وتجنب أزمة نفط".

واستكمل: "نؤمن بضرورة حل أي أزمة عبر الحوار، ولدينا سياسة تاريخية في التركيز على استقرار أسعار الطاقة".