عودة الشتاء بطقس غير مستقر على كل أنحاء الجمهورية

شهدت محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ غير المستقر، تضمنت هطول أمطار غزيرة ورعدية فى بعض الأحيان على الأنحاء كافة، مع زيادة كبيرة فى سرعة الرياح، بعد أيام من استقرار الطقس.

وتعرضت الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جميع أنحاء المدينة، صحبتها زيادة فى نشاط الرياح، بالتزامن مع التقلبات المصاحبة لنوة «الشمس الصغرى».

وتحركت شركة المياه والصرف الصحى فى الإسكندرية، من أجل رفع تجمعات كبيرة للمياه من شارع «النقل والهندسة» على طريق «المحمودية»، معلنة عن رفع درجات الاستعداد والطوارئ، ونشر السيارات والبدلات، مع استمرار أعمال تطهير «الشنايش» والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.

وفى أسيوط، قال اللواء مهندس هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة، وتأمين محطات المياه والصرف الصحى، مع التأكد من توافر المولدات الاحتياطية «الديزل»، وقدرتها على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى.

وأضاف أنه تم تطهير البلاعات و«الشنايش» الموجودة على مستوى المحافظة، إضافة إلى تطهير الأنفاق، والتأكد من جاهزية طلمبات رفع الأمطار فى كل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأشار إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، للتعامل مع الأزمة، والمتابعة المستمرة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى أسيوط، مع مراجعة جاهزية كل معدات الأسطول الميكانيكى من سيارات مياه وصرف ومعدات تطهير وحفار وورش صيانة ومعدات رفع مياه الأمطار، فضلًا عن مولدات الديزل، والأجهزة اللاسلكية لسرعة التواصل أثناء الأزمة.

وشهدت الغربية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة على كل أنحاء مدن المحافظة، وسط انخفاض درجات الحرارة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى، إلى مختلف المناطق والشوارع، لإزالة تراكمات المياه.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات لمساعديه برعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، فى كل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أى مياه محتملة وعلاج أى مشاكل سريعًا، وتلقى البلاغات على مدار الساعة.

وشهدت دمياط سقوط أمطار غزيرة، تسببت فى غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيًا فى المدن والقرى، كما تسبب ارتفاع مستوى الأمواج وشدة الرياح فى تعطل حركة الصيد بسبب تعذر تحرك المراكب من بوغاز «عزبة البرج» ذهابًا وعودة.