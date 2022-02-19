إقرار الميزانية العمومية.. الطرق الصوفية تشكر الرئيس على قرار ترميم مساجد أل البيت

وجهت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى وشيخ مشايخها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره قرار ترميم ورفع كفاءة مساجد ال البيت، كما وافقت الجمعية العمومية على إقرار الميزانية العامة للعام المالي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وكذلك الموافقة على حسابات المبنى الجديد للمشيخة وإدراجه بحسابات الميزانية وإقفال واعتماد حسابه الختامي بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 42 عضوا من مشايخ الطرق الصوفية، حيث تمت إجراءات الجمعية العمومية للمشيخة وسط اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية اللازمة.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي دعا أعضاء الجمعية العمومية مشايخ الطرق الصوفية للانعقاد اليوم بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة لمناقشة عدة أمور أبرزها عرض ختامي للعام المالي 2020/2021 وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا للائحة التنفيذية.