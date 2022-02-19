الأرصاد تحذر من سيول وشبورة.. وتكشف موعد استقرار الأجواء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس بدأت من يوم الجمعة، وامتدت لشمال الصعيد، ثم امتدت في ساعات الليلة المتأخرة إلى الجيزة ثم القاهرة الكبرى، ووجه بحري وسيناء.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية كانت متفاوتة الشدة ورعدية، تصل لحد السيول على شمال الصعيد وسيناء.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت ذروة حالة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن نشاط الرياح أدى لانخفاض في الإحساس في درجة الحرارة، وأدى لأجواء باردة، وتساقط حبات الثلج في سيناء.