السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأرصاد تحذر من سيول وشبورة.. وتكشف موعد استقرار الأجواء

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس بدأت من يوم الجمعة، وامتدت لشمال الصعيد، ثم امتدت في ساعات الليلة المتأخرة إلى الجيزة ثم القاهرة الكبرى، ووجه بحري وسيناء.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية كانت متفاوتة الشدة ورعدية، تصل لحد السيول على شمال الصعيد وسيناء.

 

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت ذروة حالة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن نشاط الرياح أدى لانخفاض في الإحساس في درجة الحرارة، وأدى لأجواء باردة، وتساقط حبات الثلج في سيناء.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا لسوء الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟