السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رسائل نارية من عصام الشوالى لجماهير ولاعبى الزمالك

جريدة الدستور

وجه المعلق التونسي عصام الشوالي رسائل هامة لجماهير الزمالك خلال تعليقه على مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي والمقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشوالي خلال تعليقه على المباراة: "الزمالك واجه مشاكل إدارية كبيرة طوال السنوات الماضية وأمر جيد أن الفريق لا يزال ينافس على مختلف البطولات".

وتابع: "الزمالك يستحق أفضل من ذلك وجماهيره تستحق أفضل من ذلك".

وأكمل: "الزمالك يواجه مشكلة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ورسالتي لهم بأن من يجدد للزمالك فهو الرابح ومن يرحل فهو الخاسر والزمالك لن يقف على أي لاعب والتاريخ خير دليل على ذلك".

 

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