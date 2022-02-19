بسبب العاصفة.. مصرع شاب سقطت عليه بلكونة في أسيوط

تسببت العاصفة، اليوم السبت، في مصرع شاب، إثر سقوط بلكونة عقار قديم أثناء مروره أسفلها بالصدفة، نتيجة لشدة الرياح في مركز أبنوب.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط حائط بلكونة على شخص بشارع المدارس بمدينة أبنوب.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط جزء من حائط بلكونة على " حسن. ص. ح" 16 عامًا، أثناء مروره بالشارع بسبب سرعة الرياح ما أدى إلى إصابته.

تم نقله الى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي قبل وصوله للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.