السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: ضبط 26 مهاجرًا غير شرعي بينهم إرهابي

هجرة
هجرة

تمكنت القوات التابعة لوزارة الداخلية التونسية من ضبط 26 مهاجرًا غير شرعي، بينهم إرهابي، حاولوا عبور الحدود البحرية.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم السبت- أن قوات الحرس الوطني بصفاقس تمكنت من ضبط شاحنة على متنها 21 مهاجرًا غير شرعي مختبئين داخل حمولة "تبن"، تبيّن أنّهم يعتزمون عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية، موضحة أن قوات مصلحة الحماية من الإرهاب بالحرس الوطني بالمهديّة ألقت القبض على شخص مبلغ عنه أمنيًا حاول عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية.
وأضافت أن قوات الحرس البحري بالميناء التّجاري بولاية تونس ضبطت ثلاث مهاجرين غير شرعيين، بصدد التّسلل إلى أحد البواخر التّجارية لاجتياز الحدود البحريّة خلسة، مشيرة إلى أنه تم ضبط منظّم عمليّات هجرة غير شرعية بولاية نابل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى النيابة العامة.

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