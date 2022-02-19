السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا والنمسا تحثان رعاياهما فى أوكرانيا على مغادرة البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

حثت فرنسا، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة البلاد.

وذكرت قناة "فرنسا 24" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا يأتي حيث أفادت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، بأنها لاحظت زيادة كبيرة في النشاط الحركي على طول خط التماس في شرق أوكرانيا، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

بينما حثت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، ورعاياها المتواجدين هناك على مغادرة البلاد، بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وحذرت الوزارة- في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية- من أن العمل الحربي يمكن أن يكون تهديدا قاتلا.

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وائل لطفي

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