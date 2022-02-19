السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 20 فبراير، وسط تساؤلات وهل تستمر موجة الصقيع التي شهدها اليوم السبت أم لا؟.

حالة الطقس غدًا الاحد

فى هذا السياق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الاحد، موضحة أنه معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحاتها عن طقس غدًا الاحد الموافق 20 فبراير: ويكون الطقس غدا مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس غدا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن استمرار الأمطار أو الشبورة: غدا تكون شبورة شديدة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، وأيضًا سوف يكون هناك أمطار على عدد من المحافظات بنسبة 40% وسوف تكون أقل من اليوم السبت.

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موعد انتهاء موجة الطقس السيء 

وبشأن استمرار موجة الصقيع من عدمها قال محمود شاهين رئيس هيئة الارصاد الجوية ، إن موجة الطقس السيئ سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي موجة البرد الخميس المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أنه على المواطنين المتابعة المستمرة خلال هذه الساعات، حيث متوقع أن يحدث طقس غير مستقر، بالأخص مناطق من القاهرة والجيزة.

وتقدمت هيئة الأرصاد الجوية بعدد من النصائح للمواطنين فى ظل استمرار موجة الصقيع أبرزها عدم التخفيف فى الملابس، بالإضافة إلى السير ببطئ على الطرق السريعة وعدم القيادة على سرعات عالية، بالإضافة إلى البعد عن أعمدة الإنارة.

 

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