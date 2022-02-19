السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سبب استبعاد زيزو من مباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

جريدة الدستور

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود أحمد سيد زيزو جناح الفريق في مباراة ساجرادا إسبيرانازا الأنجولي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على منافسه ساجرادا الأنجولي على ملعب "11 نوفمبر" بأنجولا في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك، أكد  أن زيزو يعاني من إجهاد عام منعه من المشاركة في تدريبات الفريق أمس.

 

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