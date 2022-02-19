أمطار خفيفة ورياح متوسطة تضرب أسيوط

هطلت أمطار خفيفة على مراكز أسيوط، مساء اليوم، مصحوبة برياح متوسطة وموجة صقيع في معظم أرجاء المحافظة وسط تخوف من الأهالي من ارتفاع شدة الرياح.

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تحسبًا لأي تقلبات جوية بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى.

ووجه محافظ أسيوط بتفعيل غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء كافة الجهات المعنية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية قد يحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيرًا إلى جاهزية كل القطاعات وعلى تواصل مستمر لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تقلبات جوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتأكد من سلامة كل مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، إضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات "المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- المرور- الطرق والغاز وغيرها".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو سقوط أمطار وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603/ 088) على مدار 24 ساعة، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كل البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك" والتواصل مع وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.