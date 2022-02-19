السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: ارتفاع إجمالى إيرادات الدولة لـ390.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى إيرادات الدولة إلى حدود 390.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 366.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 23.9 مليار جنيه .
وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، أن إيرادات الضرائب ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 309.4 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 272.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما انخفضت إيرادات المنح من 300 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2020-2021 لـصفر خلال الأشهر المناظرة من العام المالى الحالى 2021-2022 ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع المنح الرأسمالية لتمويل الاستثمارات، كما انخفضت الإيرادات الأخرى لـ81.2 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 93.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
وحول الإيرادات الضريبية، كشف تقرير جهاز الإحصاء، أن ضريبة القيمة المضافة أسهم بأكبر ارتفاع للإيرادات الضريبية والتى قفزت لـ157.4 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 140.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
كما ارتفعت سجلت إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب ارتفاع هى الأخرى من 90.9 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الماضى 2020-2021 لـ91.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام المالى الحالى 2021-2022، كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات من 27.7 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الماضى 2020-2021 لـ45.5 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام المالى الحالى 2021-2022.

الاحصاء إيرادات ضرائب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منح

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