هيئة الرعاية الصحية تصدر نشرتها الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، أنه في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشملت الزيارة متابعة سير العمل بمستشفيات (النصر التخصصي، الرمد التخصصي، السلام)، إضافة إلى مركزي طب أسرة (الحي الإماراتي، الكويت)، وغرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي،تقديم أكثر من 5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل 44 منشآة تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، منها أكثر من 150 ألف خدمة بمركزي طب أسرة الحي الإماراتي والكويت الحاصلين على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى 600 ألف خدمة طبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد أول مستشفى معتمد بمصر.

ولفت إلى اعتماد مستشفى النصر التخصصي لدى جمعية القلب الأمريكية (AHA)، واستحداث المستشفى 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابق لممارسات الصحة العالمية، وكذلك نجاح المستشفى في إجراء 5000 عملية قسطرة قلبية ناجحة وتخطي نسبة نجاح عمليات القلب المفتوح بها 98%.

وأضاف أنه تم تقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، مشيرًا إلى أنه تعد مستشفى الرمد الأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية، كما وصلت عدد العمليات بها إلى 71 عملية زرع قرنية ناجحة، ولافتًا إلى أن المستشفى تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال OCT، وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة.

وتابع أنه تم تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد، مؤكدًا أنه جاري تجهيز مبنى الجناح البحري بالمستشفى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية كمعيار أساسي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى التوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم.

وأضاف السبكي أنه تم استقبال أكثر من 63 ألف بلاغ حالة طوارئ بغرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والمربوطة الكترونيًا تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتعمل بأحدث الأجهزة التكنولوجية والإتصالات الحديثة للتعامل الفوري مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وتناولت النشرة، إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال جولته الميدانية إلى المنشآت الصحية ببورسعيد، بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد منتفعو التأمين الصحي الشامل بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، وذكر أحدهم "مكناش نحلم نغسل لأطفالنا الكُلى في بورسعيد".

واستعرضت النشرة، اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع مدراء الإدارات التنفيذية للهيئة ومدراء الأفرع ببورسعيد والأقصر، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والذي وجه خلالها بتدريب أطباء التكليف الجُدد على يد مدربي الزمالة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما شدد على ضرورة متابعة مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية أولًا بأول من على أرض الواقع لضمان تلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وتطرقت النشرة، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكي، لمستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بالمستشفى، لافتًا إلى انضمام المستشفى للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية قريبًا، ومشيرًا إلى أنها أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالإسماعيلية.

وتابعت، ترأس الدكتور أحمد السبكي، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تشكيلها بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بمحافظات مصر، وحيث أعلنت اللجنة أنه بنهاية يونيو المقبل سيكون هناك تصور استراتيجي لمحافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بناء على مخرجات الدراسة الإكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لاستكمال امتداد المنظومة بكافة محافظات الجمهورية.

وتضمنت النشرة، إطلاق هيئة الرعاية الصحية أول ورشة عمل للإيكمو والطباعة ثلاثية الأبعاد بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد يوم 25 فبراير الجاري، والتي تعد أحدث التقنيات المستخدمة لدعم الحياة في حالات مرضى فشل القلب أو الفشل التنفسي، وكذلك مرضى زراعة الرئة وبعض مرضى الأورام، بالإضافة إلى تدريب شباب الأطباء بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد على إجراء جراحات المياه البيضاء على العين بالليزر (الفاكو).

وتابعت، باستضافة هيئة الرعاية الصحية الأستاذ الدكتور أحمد محسب، مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحة المفاصل الصناعية والحوض وإصابة الملاعب بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر يومي 17 و 18 فبراير الجاري، فيما نجحت في تقديم أكثر من 18 ألف استشارة طبية عن طريق خط الاستشارات الطبية لمرضى فيروس كورونا ببورسعيد وذلك منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وأضافت: إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح 9 عمليات تشوهات عظام أطفال مختلفة يتم إجراؤها لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى نجاح عملية استئصال ورم عظمي ضخم أسفل عظمة الفخذ مع القدرة على الحفاظ على العضلات والأوعية الدموية للطرف السفلي للمريض بنفس المستشفى، فضلًا عن نجاح إنقاذ مسنة عمرها 70 عامًا كانت تعاني من تجمع دموي بغشاء التامور المبطن لعضلة القلب بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

واختتمت النشرة، بنجاح هيئة الرعاية الصحية في أول عملية لحقن عقار أوزوردكس بالعين لمريضة كانت تعاني من رشح سكري مزمن بمركز الإبصار بالعين داخل مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، إضافة إلى نجاح إعادة الحركة لمريضة بعد عملية دامت لأكثر من 6 ساعات متكاملة بالعمود الفقري لها بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بالمواطن المصري وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن وسلامته.