«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مدارس الجيزة تستعد غدًا لبداية الفصل الدراسي الثاني ويوجد دراسة غدًا ولم يصدر أي قرار من المحافظ بتعطيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستكمل خلال تصريحاته: «غدَا سنمر على مدارس المحافظة للوقوف على سير العملية الدراسية وحل المشكلات».

وأكد أنه اجتمع مع مديري الإدارات التعليمية وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس والتشديد على حضور الطلاب.

وبدأت الدراسة السبت في محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية).