السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس

اشرف سلومة
اشرف سلومة

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مدارس الجيزة تستعد غدًا لبداية الفصل الدراسي الثاني ويوجد دراسة غدًا ولم يصدر أي قرار من المحافظ بتعطيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستكمل خلال تصريحاته: «غدَا سنمر على مدارس المحافظة للوقوف على سير العملية الدراسية وحل المشكلات».

وأكد أنه اجتمع مع مديري الإدارات التعليمية وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس والتشديد على حضور الطلاب.

وبدأت الدراسة السبت في محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية). 

التعليم الفنى السويس الأحوال الجوية وزارة التربية والتعليم مرسى مطروح مدارس الجيزة الاجراءات الاحترازية سوء الأحوال مديرية التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

«الإفتاء» ترد على المُشكِّكين فى رحلة «الإسراء والمعراج»

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟