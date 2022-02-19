محافظ أسوان يوجه بإعادة تخطيط المدخل الجنوبى بمدينة دراو

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل مدينة دراو دون برنامج مسبق لخط سيره، التى استهلها المحافظ بتفقد مدخل المدينة، وجاء ذلك استكمالًا لجولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف من قرب على مستوى أداء المحليات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأعطى «عطية» توجيهاته بإعداد تخطيط شامل للمدخل الجنوبى يشمل إعادة رصف الاتجاه الشمالى لازدواج الطريق ورفع كفاءته، مع تضيق عرضها الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق وتسهيل حركة مرور المركبات، مع رفع كفاءة النوافير والمظلات والتشجير.



وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بتفقد مشروع تطوير وتوسعات مستشفى دراو المركزى بنسبة تنفيذ 53%، وبتكلفة تقديرية 307.2 مليون جنيه وتضم 114 سريرًا، و3 غرف عمليات كبرى ، و12 عيادة خارجية وصيدلية، و11 غرفة أشعة، و5 معامل، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي بطاقة 31 ماكينة، وقسم للحضانات بطاقة 31 حضانة.



وخلال الجولة التفقدية للواء أشرف عطية التى رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب، بجانب مسئولى الجهات التنفيذية والشرطية.

وقد أعطى أشرف عطية تعليماته بإزالة كل المعوقات والتحديات لسرعة إنهاء هذا المشروع الحيوى الذى سيخدم أكثر من 110 آلاف نسمة والذى سيدخل ضمن 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى، خلال الأيام الماضية، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج قيام فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بتنظيم 6 جلسات توعية للسيدات بعدد من القرى والنجوع المستهدفة، حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة ضمن تنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.