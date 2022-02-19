محافظ أسوان يتفقد منظومة الإصحاح البيئي لمصانع السكر بكوم أمبو (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، عددًا من الشوارع الرئيسية والداخلية وبعض المواقع الخدمية بمدينة كوم أمبو، وشملت الجولة مصانع سكر كوم أمبو والمواقع المقترحة لإقامة المحطات الوسيطة لتجميع القمامة ومجمع سيارات السيرفيس، سوق الخميس لليوم الواحد.

واستهل محافظ أسوان جولته بمتابعة حركة دخول وخروج جرارات محصول قصب السكر إلى مصانع كوم أمبو بإجمالى ألف جرار يومياً، مطالباً باستكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصنع من خلال إستكمال خطة تركيب المراجل لتصل إلى 4 مراجل مما سيساهم فى خفض نسب التلوث ، علاوة على دراسة العمل إدخال الغاز الطبيعى لخدمة هذه القلعة الصناعية، وأيضاً للأنشطة السكنية والتجارية.

وأكد المحافظ أن مشاكل وتحديات القمامة، والإشغالات والباعة الجائلين، ومواقف السرفيس العشوائية، وتوفير الخدمة الصحية ، فضلاً عن العمل على إدخال خدمة الغاز الطبيعى حيث ستشهد المرحلة الحالية حلول جذرية وواقعية لتحسين مستوى معيشة أهالى المدينة والقرى المحيطة بها.

وشدد اللواء أشرف عطية على رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بمنع إلقاء أى تراكمات للقمامة والمخلفات داخل الكتلة السكنية ، وخاصة أنه سيتم إقامة محطتين وسيطتين تضم كل منهما حاويات كبيرة وزن الـ50 طن بدعم من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى وذلك ضمن منظومة الإرتقاء بالبنية التحتية للمخلفات الصلبة.

ووجه بسرعة البدء فى إنشاء مجمع مواقف السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ليستوعب حوالى 500 سيارة ميكروباص من أجل القضاء بشكل جذرى على الاختناقات المرورية والمواقف العشوائية.

وكلف أشرف عطية بتكثيف حملات رفع الإشغالات وخاصة فى شوارع بورسعيد والطريق الزراعى “أسوان - القاهرة”، بالتزامن مع إنشاء سوق حضاري كبير، إضافة إلى سوق اليوم الواحد بديلاً عن سوق الخميس بمساحة 75 ألف م2 لاستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على العشوائية.

كما تفقد محافظ أسوان مشروع تطوير وتوسعات مستشفى كوم أمبو المركزى ضمن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 85 % ليشمل إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القديم بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون جنيه لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة التطوير، مؤكداً على أهمية سرعة الأنتهاء من مشروع التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة حيث سيكون المبنى الجديد بسعة 139 سرير، بجانب 6 غرف عمليات، بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، علاوة على 40 حضانة أطفال، فضلاً عن قسم الغسيل الكلوي بطاقة 38 ماكينة غسيل كلوى.

واختتم محافظ أسوان جولته بالمتابعة الميدانية لحملة إزالة إحدى التعديات على أرض زراعية وجسر ترعة بقرية الكفور بمساحة 500 م2 وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير ، مشدداً على إبلاغ الجهات المختصة بالبيانات والرقم القومى لصاحب التعدى محمد عبد المجيد سيد حتى يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حرمانه من الدعم التمويني والحكومى بكافة أشكاله.