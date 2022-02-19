السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع ماكرون غدًا

بوتين
بوتين

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا الأحد.

وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الروسية: "نعم، هذه المحادثة على جدول الرئيس".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق من اليوم السبت، نقلًا عن قصر الإليزيه، أن ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين يوم الأحد لبحث الوضع في أوكرانيا. ويعتزم ماكرون التحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضًا اليوم.

وأخذ الوضع على طول خط التماس في دونباس منعطفًا نحو الأسوأ يوم الخميس. فلقد أبلغت جمهورية لوهانسك ودونيستك المعلنتان من جانب واحد عن قصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية استعدادًا لشن هجوم.

 وأعلنت الجمهوريتان أمس الجمعة إجلاء سكانها إلى روسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يراقب الوضع ويعتبره "خطيرًا جدًا جدًا" بسبب استفزازات أوكرانيا.

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