بسبب الرياح.. «نخلة» تقتل مُسنًا وتصيب 2 آخرين في البحيرة

لقي مسن مصرعه وأصيب آخرين إثر سقوط “نخلة” بسبب سوء الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتحفظ على جثة المسن تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول مسن إلى مستشفى رشيد المركزى جثة هامدة نتيجة سقوط عليه “نخلة” بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين من الفحص وفاة "عبدربه عبد المولى ابو موسى" ٦٣ سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد، وإصابة كلًا من "محجوب طه عباس" ٥٤ سنة مقيم رشيد اشتباه كسر بالضلوع ،و"محمد سامى سليمان" ٢٩ سنة مقيم بناحية رشيد مصاب كدمات متفرقة بعموم الجسم.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى رشيد المركزى، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.