السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بولندا: الوضع حول أوكرانيا يقترب من النقطة الحرجة

أوكرانيا
أوكرانيا

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن الوضع في أوكرانيا خطير للغاية، حيث يتم استنفاد إمكانات حل المشكلة من خلال الحوار.

وقال دودا في خطاب- وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- إن لدى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي رؤية مشتركة للوضع: الجميع يدعم أوكرانيا، وستواجه روسيا عقوبات مؤلمة إذا واصلت عدوانها.

وتابع: "الوضع خطير، والجميع يدرك جيدا أن التوتر هائل ونحن نراقب القصف على خط التماس ونشهد دعاية روسية ضخمة. الوضع يقترب من نقطة يخشاها الجميع ويمكن اعتبارها حرجة".

وشدد على أنه في هذه الحالة، فإن الناتو "موحد تمامًا"، وأنه لا توجد خلافات بين الحلفاء بقيادة أمريكية.

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وائل لطفي

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