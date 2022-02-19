«مدينا» تتجه للكونغو وكينيا لبحث القضايا البيئية

تتوجه اليوم السبت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، مونيكا مدينا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وحتى 25 فبراير لبحث القضايا البيئية.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن مدينا ستلتقي خلال زيارتها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، بما في ذلك مكافحة قطع الأشجار غير القانوني والاتجار في الأحياء البرية والجرائم الأخرى المتعلقة بالبيئة.



كما ستلتقي بمسؤولي الصحة لتعزيز دعم الولايات المتحدة للتعاون في مجال الصحة والأمن الصحي بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وستسافر مدينا إلى كينيا، في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس، كرئيس لوفد الولايات المتحدة إلى الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي جلسة خاصة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وستتواصل مدينا مع نظرائها الحكوميين لتعزيز الجهود المتعلقة بالتلوث البلاستيكي للمحيطات وإدارة المعادن، من بين قضايا أخرى.



كما ستشارك في حدث جانبي لتناول الاستجابات الإقليمية لأزمة تلوث الهواء. وأثناء وجودها في كينيا، ستلتقي مع نظرائها في الحكومة الكينية وممثلي المجتمع المدني لتحفيز التعاون بين الولايات المتحدة وكينيا بشأن مجموعة من قضايا البيئة والمحافظة عليها.

