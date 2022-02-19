السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريهام حجاج عن عروس الإسماعيلية: «اعملوا دا فى بيتكم»

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن استيائها الشديد لما بدر من عريس الإسماعيلية، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سحل زوجته وضربها بالشارع قبل الزفاف.

وعلقت «ريهام»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «هو العنف والضرب والسحل في الشارع ما يعتبرش فعل فاضح في مكان عام ليه؟!!، عايز تضرب مراتك ومراتك راضية اعملوا دا في بيتكم، المجتمع والناس والأطفال اللي ماشية في الشارع ذنبهم إيه يشوفوا المنظر دا؟!».

وأضافت: «إزاي يبقي في إعلام بيصدر للناس إنه شىء عادي ونتعود عليه ونتقبله، فين حق المجتمع».

ريهام حجاج 

وكانت انتهت ريهام حجاج وأبطال مسلسل «يوتيرن» من تصوير 40٪ من مشاهدة، ورفع المخرج سامح عبدالعزيز ساعات العمل، لتصل إلى 20 ساعة يوميا بدلا من 13 ساعة، لإنجاز العمل وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة.

وكانت «حجاج» قد بدأت تصوير أول مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الجديد «يوتيرن»، مطلع شهر يناير الماضي، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، لتلحق النجمة بأسرة المسلسل، بعدما بدأ المخرج الكبير سامح عبدالعزيز تصوير أول مشاهد المسلسل بعدد من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل.

المسلسل يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل، بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبدالحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر، وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرين، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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