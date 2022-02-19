السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هيام الطباخ نائبة «التنسيقية» مراقبة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة هيام الطباخ

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمراقب على أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

يذكر أن أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، شهدت حضورًا برلمانيًا رفيعًا على المستوى العربي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، بإلإضافة إلى رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العموم للمجالس التشريعية.

وشهدت اجتماعات الاتحاد نشاطًا ملحوظًا للوفد المصري المشارك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وسعيد محمد محمود، رئيس الوفد البرلماني الصومالي.

وعبرت النائبة هيام الطباخ عن فخرها بتمثيل مصر كمراقبة لفعالية اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ32، باعتبارها "قمة عربية مصغرة"، وحدثًا قوميًا هامًا على جميع الأصعدة، تستهدف التضامن العربي، ورئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للوفد يأتي وفقًا لرؤية الدولة المصرية وتواجدها العربي المميز.

وشددت النائبة على أن مشاركتها تمثل "رسالة تكريم" لشخصها ولكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ ممثلة عن مجلس النواب المصري، في عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

وكان ألقى المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل كلمته على أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

البرلمان المصري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب العراقي البرلمانات العربية الدكتور حنفي جبالي نائبه هيام الطباخ رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الإفتاء» ترد على المُشكِّكين فى رحلة «الإسراء والمعراج»

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ15 ألف مستفيدة من حملة «حقك تنظمى» بقنا

طيار مصرى حديث إنجلترا بـ«هبوط خرافى» فى مطار هيثرو

«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا لسوء الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟