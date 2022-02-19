السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 200 قذيفة باتجاهنا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، إن القوات الأوكرانية أطلقت ما يقرب من 200 قذيفة ولغم اليوم باتجاه أراضي دونيتسك.


وأضاف باسورين: "الوضع على خط التماس مستمر في التصعيد، فمنذ بداية اليوم أطلق العدو النار 14 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام مدفعية عيار 122 مم وقذائف هاون 120 و82 مم، وأطلقت أكثر 190 قذيفة. باتجاه عشر مناطق سكنية في الجمهورية".


كما لفت باسورين إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بنقل المدافع والأسلحة والذخائر باتجاه مدينة جورلوفكا في منطقة دونيتسك، وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.


وأضاف أن الاستخبارات والتحريات التي أجرتها سلطات الجمهورية رصدت حركة الدبابات والمدافع ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر التابعة للقوات الأوكرانية واحتشادها.


وقال: "وفقا لاستطلاعنا، في منطقة مسؤولية اللواء 95 هجوم جوي، لوحظ تحرك رتل من 11 دبابة. وفي منطقة مسؤولية اللواء الآلي 53 في ريبينسك، على بعد أقل من 14 كم من خط الجبهة، لوحظت حركة ستة مدافع ذاتية الدفع "2S1" وعشر مدافع هاوتزر 2A36 عيار 152 مم".

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