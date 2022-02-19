بلينكن يلتقى نظيره الفرنسى لبحث الوضع الأوكرانى

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه سيبحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم السبت، العديد من القضايا المختلفة.



وأضاف بلينكن قبيل اجتماع الوزيرين في بيان صحفي - وفق ما أورده موقع الخارجية الأمريكي- أننا سنناقش بالطبع الوضع في أوكرانيا والعدوان الروسي والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تمتد من منطقة الساحل إلى الشرق الأوسط وما وراءه.



وقال: "أتطلع إلى محادثة جيدة. سنقضي بعض الوقت معًا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في غضون ساعتين، ولكن من الجيد جدًا أن نرى جان إيف وأن نكون قادرين على متابعة المناقشات حول جميع القضايا التي تهم الولايات المتحدة وفرنسا".