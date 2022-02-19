السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ارتكتب ذنوبًا كثيرة وابتلاني الله بمرض هل عقوبة لي؟.. «الإفتاء» ترد

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: ارتكبت الكثير من المعاصي على مدار حياتي وقت الشباب، وقد ابتلاني الله بمرض، لا اتحمل معه الحياة، والحمل ثقل علي لكني راضي الحمدلله، فهل هذا المرض يخفف الذنوب، وهل هو عقوبة من الله على ما فعلته في حياتي؟

وتعد الفتاوى المتعلقة بالذنوب والخطايا من الأسئلة والاستفسارات الكثيرة التي يبحث عن إجابتها المواطنين.

من جانبه، قال مستشار المفتي، إنه ليس كل الابتلاء والمرض عقوبة من الله، فإن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، ومن رحمته أَخْفَى غَيْبَهُ عنهم، ومن ذلك أنه قد يبتليهم ببعض البلايا كالمَرَض، وقد يكون هذا المرض رَفْعًا للدرجات أو تكفيِرًا للسيئات، وكلاهما خير للعبد يوم يلقاه.

وأضاف عاشور، خلال رده على ما ورد إليه من فتوى السائل، أن الذي ينبغي أن يطمئن العبد إليه في وقت الابتلاء أن يكون راضِيًا بقضاء الله ويُسَلِّم له الأمر، فإن فعل ذلك كان في كَنَفِ الله ومَعِيَّتِه وحمايته حتى وهو في شدة مرضه.

واستشهد بما جاء في السنة النبوية، حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (أي لم تَزُرْنِي)، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ، وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟".

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية وسائل التواصل الاجتماعي الحياة وقت الشباب الأسئلة والاستفسارات الذنوب والخطايا المرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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