مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس العربية يرفع وثيقة حول رؤيته لمواجهة التحديات

أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم السبت الوثيقة التي أعدها البرلمان بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، ورفعها للقادة العرب في القمة العربية القادمة المقررة في الجزائر قبل نهاية العام الحالي لاعتمادها.

وتتضمن الوثيقة كل القضايا والأمور التي تتعلق بالمشهد العربي، على رأسها القضية الفلسطينية والأزمات اليمنية والليبية والسودانية والصومالية واللبنانية، وكذلك مواجهة التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي العربي والأمن المناخي العربي وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وتمكين المرأة والشباب العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، دور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.

وقال العسومي في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال المؤتمر، إنه بشكل عام كانت المناقشات مسئولة، تم عقد اجتماع مغلق لإقرار الوثيقة، ودعا إلى وضع استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الخارجية وهي التدخلات التي تؤثر على استقرار الدول العربية.

وحول التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، قال إن التدخلات الإيرانية خطيرة وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وهي داعمة للإرهاب في كثير من المناطق، مؤكدًا أهمية أن تكون هناك خطة متكاملة عربية لمواجهة هذا الخطر.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال إن البرلمان العربي يؤيد الشرعية الليبية وخطوات البرلمان الليبي لأنه ممثل الشرعية، مشددًا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية وإيجاد حل ليبي خالص.

وحول إمكانية طرح مسألة عودة أنشطة سوريا للجامعة العربية، قال العسومي إن البرلمان العربي ملتزم بقرار القمة العربية بشأن سوريا.