السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ15 ألف مستفيدة من حملة «حقك تنظمى» بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ١٥ ألف و٦٣٧ سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى نفذتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمى" ضمن مبادرة أيامنا أحلى خلال الأسبوع الماضى بمراكز (قنا – قفط – قوص – نقادة).

ووجه محافظ قنا شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، مطالبًا بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي ستنطلق غدا الأحد الموافق ٢٠ فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ٢٤ من الشهر نفسه، وتشمل ٥ إدارات صحية هى ( أبوتشت - فرشوط – نجع حمادي – دشنا – الوقف ) ، مؤكدا أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها  المستفيدات من خدماتها.

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة أن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم  بلغ ١٤٣٨ سيدة، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات ١٤١٩٩سيده ، حيث تم صرف حبوب مركبة لعدد ٦٠٥٤ حالة، وحبوب أحادية لعدد ١٢٣٩ سيدة ، وحقن أحادية لعدد ١١٥٩ حالة ، وتركيب عدد ٥٢١  لولب ، وصرف حقن مركبة لعدد ٤٧٥ سيدة ، وإعطاء كبسولات تحت الجلد ٤٤٦ حالة ، وصرف ٨٠ واقي، و٦ أقراص موضعية ، بالإضافة إلى متابعة الوسيلة لعدد ٣٥٩ سيدة ، وإجراء كشف نساء لعدد ١٠٨٢ سيدة ، وتقديم المشورة لعدد ٢٩٦٧ سيدة ، و ٥٤٧ كشف باطنة ، وعمل ٣٢٧ كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و١٩٧ حالة كشف اطفال.

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