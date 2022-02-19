السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصناعة: نأمل تصدير الذهب كمنتجات متميزة وليست مواد خام فقط

وزير التموين
وزير التموين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تسعى إلى أن يكون تصدير الذهب عبارة عن منتجات متميزة وليس مواد خام فقط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، عقب افتتاح معرض نيبو للذهب 2022، الذي يقام على مدار 3 أيام من السبت حتى الإثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة.

ونوهت وزيرة الصناعة بأن مدينة الذهب ستضم أكثر من ٤٠٠ ورشة لصناعة الذهب و٤٥٠ ورشة تدريبية لصناعة المهنة من العمال والفنيين مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب.

كان قد افتتح الدكتور وزير التموين، علي المصيلحى، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير السياحة والآثار خالد عناني، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم السبت، معرض نبيو الدولي لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف بالتعاون مع وزارة التموين.

وقال المصيلحي، في مؤتمر صحفي، على هامش المعرض، إن المؤتمر المقبل سيتواجد بالمعرض الموزعين والتجار بجانب المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن هناك تطويرا في مصلحة الدمغة والموازين التي تعتبر المنظم والرقيب على هذه الصناعة.

وأضاف أن منظومة الدمغ بالليزر، لا تلغي الدمغة القديمة، ولكن التقدم التكنولوجي في منظومة الدمغ يحافظ المشغولات، كما يمنع تقليد الدمغات، خاصة أن دمغة القلم من الممكن أن تقلد، موضحًا أن الدمغ بالليزر والباركود يكشف كل تفاصيل القطعة الذهبية وتاريخ إنشائها وتسجيلها برقم لا يمكن تكراره للتعريف بكل قطعة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع تحار الذهب لنظر كافة مراحل إنتاج وصناعة الذهب، بهدف التشجيع على تصدير المشغولات الذهبية للخارج والتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين.

وأشار إلى أنه سيتم توضيح المخطط العام لمدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ثالث أيام معرض "نبيو".

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