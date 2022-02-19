السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رجال الشرطة يواصلون جهودهم لمواجهة الطقس السيئ

ارشيفية
ارشيفية

واصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، حيث انتشر رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط حضور مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وكثفت الأجهزة الأمنية خدماتها المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ، ونُشِرَت سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

وزارة الداخلية رجال الشرطة مساعدة المواطنين الطقس السيء

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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