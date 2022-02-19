مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء يختتم أعماله بأسوان

اختتمت، اليوم السبت الموافق ١٩-٢-٢٠٢٢ أعمال مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء- أسوان، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفي سعيد فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية - مركز البحوث الزراعية وقد شارك في تنظيم المؤتمر كل من الدكتور حسين الرفاعي والدكتور محمد توفيق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشرف المؤتمر برعاية وحضور الوزير اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي حرص رغم مشاغل سيادته العديدة على حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وإلقاء كلمة رحب فيها بالحاضرين وتمني لهم وللقائمين على المؤتمر التوفيق كما قام سيادته بالمشاركة مع رئيس المؤتمر بتكريم رواد الطب البيطري والإنتاج الحيواني من العديد من الجامعات والمعاهد ومديريات الطب البيطري والزراعة والنقابات المهنية من مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك في ندوات المؤتمر أساتذة متخصصون من معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري جامعات القاهرة وأسوان وبنها وأسيوط، بالإضافة إلى العديد من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين من داخل وخارج محافظات الصعيد.

وكانت المحاور الرئيسية للمؤتمر تتركز في التحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس المحلية وكذلك تشخيص وعلاج مشاكلها التناسلية والطرق الحديثة لضمان إنتاج لبن ولحم صحي ونضيف

هذا وقد خلصت التوصيات النهائية للمؤتمر إلى ما يلي:

ضرورة تحسين السلالات المحلية وإصلاح عيوب الإنتاج فيها عن طريق التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة

الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي على مستوي الجمهورية وتزويدها بطلائق ذات صفات وراثية ممتازة

الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والمجازر

التدريب المستمر للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين على التقنيات الحديثة في تربية وتناسل الحيوان.