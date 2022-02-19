السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع شاب إثر حادث تصادم بطريق الشيخ زايد

السيارة المتسببة
السيارة المتسببة في الحادث

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع شاب بحادث أعلى وصلة دهشور أطاحت فيه سيارة بشاب و4 سيارات أخرى بعدما عبرت الجهة الأخرى من الطريق. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لمصرع شاب في حادث إطاحة سيارة لـ4 سيارات أخرى أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد فجر اليوم، السبت.

وأشارت التحريات إلى أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بمدخل مدينة الشيخ زايد (٣).

ووجه مدير إدارة المرور بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقًا مع قوات الشرطة وهيئة الإسعاف.

تبيَّن بالفحص والمعاينة أن سيارة BMW X6» كان قائدها يسير بسرعة جنونية محاولا تخطي السيارات، ليطيح بشاب كان يعبر الطريق.

استمع رجال الشرطة إلى أقوال شاهد عيان أفاد بأن قائد السيارة الفارهة حاول تفادي الشاب، لكن مع فشله تجاوز الجزيرة الوسطى للطريق ليصطدم بأربع سيارات في الجهة المقابلة.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب وإصابة آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتهشم مقدمة السيارة المتسببة في الحادث.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

النيابة العامة وصلة دهشور أكتوبر مصرع شاب الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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