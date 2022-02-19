«مدرستنا 1» تقدم شرحًا جديدًا عن المرادفات المستخدمة بمحطات القطار بالألمانية

بثت قناة "مدرستنا 1"، للمرحلة الابتدائية، فيديو شرح جديد عن المرادفات الهامة التي نستخدمها داخل محطة القطار باللغة الألمانية.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعالوا نتعرّف طلابنا الأعزاء على المرادفات الهامة التي نستخدمها داخل محطة القطار باللغة الألمانية، والنطق الصحيح لها.

وذلك من خلال الفيديو التالي، من برنامج "تعلّم"، لتعلم اللغات.

https://www.facebook.com/MadrasetnaPrimary/videos/861015171358060

ولمشاهدة الحلقة كاملة والتعرف على أهم الأساسيات في تعلم اللغة الألمانية، قوموا بزيارة اللينك التالي:

https://youtu.be/dorDmpv2_0w

وانطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، صباح اليوم السبت، فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ومدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت فى باقي المحافظات، على أن تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

وتوافد الطلاب صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.

كانت قد اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هاما لجميع المديريات التعليمية، بشأن استعدادات الفصل الدراسي الثاني، و نص الخطاب على أنه يرجى التنبيه على مديري و وكلاء الإدارات التعليمية بمراجعة موقف كافة المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة.

وشدد الخطاب، على أن تتم المتابعة ميدانيا للتأكد على مدى جاهزية المدارس من كافة الأوجه لاستقبال الطلاب بالترم الثاني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وأضاف الخطاب، أنه يرجى التأكيد على ما يلي:

1- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها،حفاظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجموع العاملين لمواجهة جميع الأوبئة والجوائح الصحية بكافة أنواعها .

2- ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

3- الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

4- ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية.

5- تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل.

6- توزيع الأنصبة علي المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

7- يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة بالمعامل.

8- على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.

9- الاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها.

10- مراجعة "الديسكات" والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

11- على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية، وذلك الاطلاع عليه ويكون على دراية كاملة بها.

12- التأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمديرية.

13- التأكيد على ضرورة تطوير البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

14- التأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن، في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

15-ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).