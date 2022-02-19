السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبدالعال: انتشار سريع لمعدات كسح المياه وفرق طوارئ بشوارع القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق، لافتًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه كما يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة.

وتتعرض العاصمة منذ صباح اليوم لأمطار متوسطة على جميع المناطق والأحياء نتج عنها بعض تجمعات المياه وتم رفع درجة الاستعداد القصوى ويتم التعامل مع  تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول.

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

أضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

التقلبات الجوية التعامل مع التقلبات المناخية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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