في ذكرى ميلاده.. كيف صورت السينما والدراما المصرية محمد نجيب؟

يعد الرئيس الراحل محمد نجيب، أول رئيس جمهورية لمصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتعد حياته مليئة بالمحطات الهامة التي تتنوع ما بين النشأة والحياة العملية، ونظرًا لكونه أول رئيس لمصر فإن الدراما والسينما المصرية تناولته بشكل مختلف في مختلف الأعمال الفنية.

فيلم "أيام السادات"

استطاع الفنان عبد الغني ناصر تجسيد شخصية اللواء محمد نجيب، فى فيلم "أيام السادات"، حيث تدور قصة الفيلم الرئيسية حول حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ بداية مشوار حياته حتى حادث اغتياله فى المنصة.

فيلم "أيام السادات" من بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، إسعاد يونس، وهو من تأليف أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.

فيلم "جمال عبد الناصر"

استطاع الفنان جميل راتب تجسيد شخصية اللواء محمد نجيب، فى فيلم "جمال عبد الناصر"، وكانت قصة الفيلم تتناول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ ولادته إلى اندلاع الثورة إلى هزيمة 67 وخلافه مع عبد الحكيم عامر إلى تخطيطه لحرب الاستنزاف ثم إلى موته المفاجئ.

مسلسل "أوراق مصرية"

استطاع الفنان أشرف عبد الغفور تجسيد دور اللواء محمد نجيب، فى مسلسل "أوراق مصرية" فى الجزء الثالث، حيث سلط الضوء على دوره فى تنظيم الضباط الأحرار.

تناول المسلسل الأحداث السياسية في مصر بداية من حكم الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق، وتعرض للصراعات فى الحرب العالمية الأولى، وحركة المقاومة الشعبية ضد المستعمر البريطانى، وحتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.

مسلسل "الجماعة" الجزء الثانى

جسد الفنان إسماعيل محمود شخصية اللواء محمد نجيب ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة".

المسلسل من بطولة صابرين، أحمد عزمى، محمد فهيم، عبد العزيز مخيون، من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البندارى.

مسلسل "ناصر"

استطاع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تجسيد شخصية اللواء محمد نجيب فى مسلسل "ناصر" لكنه كان دورا صغيرا نظرا لأن العمل يتناول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ مولده مروره باندلاع الثورة وتأميم قناة السويس ونكسة 67 حتى وفاته.